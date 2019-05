Catania: si inaugura al museo di archeologia “la prima catanese”

Domenica 26 maggio alle 10.30 al museo di archeologia dell’università di Catania sarà inaugurato un nuovo laboratorio ludico didattico con ospite d’eccezione La prima catanese per “il piccolo, chiassoso, spassoso club di Officine culturali”.

I partecipanti, dopo aver percorso le cinque sale che conservano la “Collezione Libertini” e aver visto ed esaminato i reperti che raccontano epoche passate, saranno coinvolti nello scavo della sepoltura più antica della città all’ombra del vulcano. Muniti di cazzuola e pennelli come dei veri archeologi riporteranno man mano alla luce una sepoltura preistorica, apprendendo l’importanza dello studio dei reperti osteologici. Nella fase successiva dello scavo si occuperanno della pulizia dei reperti, della classificazione, della catalogazione, della realizzazione di un inventario.

Il progetto didattico per lo scavo simulato della sepoltura preistorica, rinvenuta durante i lavori di recupero del monastero dei Benedettini, è stato realizzato da officine culturali e dal dipartimento di matematica e informatica dell’università degli studi di Catania.

L’appuntamento per il laboratorio, rivolto a bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, è presso l’Infopoint del monastero dei Benedettini. L’attività sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed è quindi necessaria la prenotazione allo 0957102767 – 3349242464. Il costo del laboratorio è di 7,00€ per l’intero e di 5,00€ ridotto per il secondo figlio/a, possessori di MONASTEROCARD e i figli del personale Unict. Abbonamento per 4 laboratori a 16,00 € con KIDSTRIP.IT scopri come sul sito oppure scrivi a info@kidstrip.it.