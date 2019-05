Catania: il reparto di chirurgia pediatrica diventa un grande circo

Grazie ad una campagna di raccolta fondi prende vita la fiaba del circo nel reparto di chirurgia pediatrica al Garibaldi Nesima a Catania. Si tratta di un progetto per regalare sorrisi e allegria ai piccoli degenti del reparto guidato da Sebastiano Cacciaguerra.

I corridoi bianchi della chirurgia pediatrica dell’ospedale Garibaldi prendono colore e vita grazie ai personaggi di un circo fantastico. Si tratta di un’emozione che riempie gli occhi di stupore.

Con poco più di 2.300 euro è cambiato il volto del reparto che ospita i piccoli degenti, rende consapevoli del fatto che “con poco si riesce a fare davvero tanto”.

I soldi sono stati raccolti grazie alla piattaforma sicilaiana di crowdfunding “Laboriusa”: microprogetti “social&solidatli”, semplici da realizzare, ma creativi, concreti, speciali, carichi di quella energia sprigionata da tutti coloro che contribuiscono a supportarli con una piccola donazione.

Ieri, giorno dell’allestimento del circo all’ospedale, è stata una grande festa per tutti: dal neo direttore generale dell’azienda, Fabrizio De Nicola, fresco di firma e carico di entusiasmo a quello sanitario Giuseppe Giammanco, passando per i genitori di Children’s Agorà, l’associazione che ha lanciato l’iniziativa, finendo con i medici, gli infermieri e tutti coloro che ogni giorno operano in uno dei poli sanitari d’eccellenza della città di Catania.

“Questo progetto – ha detto De Nicola – valorizza certamente il lavoro di un grande team e di un reparto all’avanguardia. Inoltre, il fatto che sia stato realizzato con donazioni “dal basso” ci rende ancora più orgogliosi e consapevoli del fatto che gli utenti riconoscono l’impegno e la passione delle nostre risorse. Questo è solo il primo dei tanti interventi che metteremo in campo per migliorare ancora di più le nostre strutture e i nostri spazi”.

“Siamo davvero emozionati, perché grazie ai donatori e a chi ha creduto fermamente nel progetto – ha detto il direttore della struttura complessa di chirurgia pediatrica Sebastiano Cacciaguerra – abbiamo reso queste corsie più accoglienti e colorate, per regalare un sorriso ai nostri piccoli che vi stazionano prima e dopo i controlli o la sala operatoria. La logica di trasformare gli ambienti ospedalieri in luoghi che sappiano generare sensazioni positive è guidata dal desiderio di portare quel senso di distensione e positività in un momento molto delicato per i bimbi com’è quello dell’attesa o della visita medica, in cui l’attenzione – soprattutto dei familiari – è concentrata sull’esito e sul futuro percorso sanitario da seguire. Siamo stati sempre molto attenti a questi aspetti: mettere i piccoli pazienti a proprio agio è un obiettivo prioritario, che oggi – grazie al circo in corsia – per noi sarà ancora più agevole”.

“È un sogno che si è finalmente realizzato – ha sottolineato commosso il presidente dell’associazione Antonio Rosano – grazie alla dott.ssa Lucia Virardi, grazie a chi ci ha messo il cuore, grazie alle scuole, ai magistrati, ai professori, ai cittadini, alla #gentelaboriusa che ha donato online per raggiungere l’obiettivo di “Sorrisi e allegria, il circo in corsia”: un progetto che speriamo possa diventare “pilota” e modello per una sanità a misura di bambino”. Durante la posa, tantissime le presenze: non poteva mancare il direttore del Dipartimento Materno Infantile Giuseppe Ettore, l’economista Elita Schillaci e tutta l’equipe del reparto.

“Donare fa bene al cuore – ha detto l’ideatrice di Laboriusa.it Assia La Rosa – e oggi lo abbiamo dimostrato. Pochi giri di parole, tante emozioni. Ma soprattutto tantissimi sorrisi”. Le corsie, oggi abitate da mongolfiere, buffi personaggi, acrobati, leoni, clown e treni fantastici che volano tra nuvole e stelle, rappresentano quella fiaba che tutti noi genitori vorremmo fosse sempre a lieto fine. E che regala un pizzico di fantasia e immaginazione a questa vita, che purtroppo non è sempre divertente come lo spettacolo di un circo.