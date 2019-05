Catania: attesa per il fine settimana fitnessday

Sport, benessere, mare, divertimento, ma anche solidarietà, integrazione e informazione per un sano e corretto stile di vita. Saranno questi gli ingredienti di fitness day 2019 che si terrà a Catania il prossimo fine settimana, 25 e 26 maggio al lido Jolly Coccoloba.

Qui si sono dati appuntamento centinaia di appassionati, 150 istruttori provenienti da tutta la Sicilia e oltre 20 presenter internazionali. A supportare la kermesse sono più di 21 centri fitness. Tredici le aree animate con un programma di 90 ore che spazierà dallo strike boxing al functional active circuite, passando per il pilates, il body sculpt, il power step, il jezzercise e le ultime discipline di difesa personale.

Una manifestazione straordinaria, organizzata grazie al lavoro e all’impegno della collaudata squadra capitanata da Carmen di Dio e alla collaborazione di sponsor, supporter e associazioni. “FitnessDay è anche palcoscenico in anteprima delle nuove discipline che le palestre proporranno a partire dalla prossima stagione – spiega l’organizzatrice – nonché un evento nato per fare rete sul territorio, per aggiornare e formare, per promuovere il valore dello sport e per rispondere alle esigenze di un mercato che si evolve freneticamente. Siamo davvero soddisfatti per la grande partecipazione già registrata a pochi giorni dallo start: la Sicilia è viva, attiva, piena di energie e davvero reattiva quando viene spronata attraverso manifestazioni che sanno unire intrattenimento e promozione culturale e sociale”.

Allegria e spirito di sana competizione rappresenteranno l’asse portante del FitnessDay 2019, che sabato 25 maggio vedrà la sfida sul palco anche una sfida di danza hip hop, con numerosi ballerini protagonisti del contest “2 Da Beach”. Ai primi classificati verranno assegnate borse di studio e premi in denaro offerti dallo sponsor ufficiale della convention Grimaldi Lines e dai main sponsor Scania, Motta SpA e Birra Castello. Durante la “due-giorni” inoltre saranno presenti anche i ragazzi diversamente abili dello Special Olympics Italia, per promuovere lo sport oltre ogni barriera.

Domenica, tra musica e adrenalina, alle ore 12.00 anche la presenza del sindaco Salvo Pogliese. Per partecipare e scoprire il calendario basta visitare il sito www.movingbrainct.com/fitnessday/