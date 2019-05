Capo d’Orlando (Me): avviata la sottoscrizione online della “carta di Little Sicily”

Sarà possibile aderire on line alla “carta di little Sicily – manifesto del vivere siciliano” presentata a Capo d’Orlando, nel messinese, durante l’ottava edizione della manifestazione.

Con questo documento, consultabile e sottoscrivibile sul sito dell’assessorato comunale al turismo, enti pubblici, pro loco e associazioni si impegnano a valorizzare le eccellenze siciliane con diversi obiettivi.

L’obiettivo è quello di incoraggiare il consumo di prodotti siciliani, alimentari e non, sia per “ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto delle merci” che per “sostenere la fruizione turistica sostenibile dei siti, borghi e località turistiche in via prioritaria”.

L’impegno, sottoscritto durante lo scorso fine settimana a Capo d’Orlando anche dall’Assessore Regionale alle Autonomie Locali Bernardette Grasso, è finalizzato anche a “promuovere la sicilianità, tanto in ambito regionale quanto in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la conoscenza e la divulgazione della cultura siciliana in tutte le sue forme ed espressioni: scienza, letteratura, arte, storia, musica, danza, teatro, cinema, sport, enogastronomia, dialetti e cultura dell’ospitalità”.

Per l’assessore al Turismo Sara La Rosa “è un documento dalla grande valenza promozionale per Capo d’Orlando che si conferma capofila di un progetto volto alla riscoperta e alla valorizzazione dell’identità siciliana in tutte le sue sfaccettature. Una strategia che è centrale anche nel programma della DMO (Destination Management Organization) Nebrodi che raggruppa circa 50 comuni e di cui Capo d’Orlando è capofila.

La Sicilia e le sue caratteristiche uniche da un punto di vista culturale, naturalistico ed enogastronomico – conclude l’Assessore La Rosa – devono essere esaltate in un’ottica integrata per migliorare l’attrattività turistica ed incentivare l’economia e l’occupazione”.