Caltanissetta: fuggono all’alt di polizia creando pericolo per pedoni e automobilisti

Sono fuggiti all’alt di polizia con il motociclo provocando pericolo per pedoni e automobilisti. Stessa dinamica, stesso luogo. In pochi giorni due ventenni sono stati inseguiti e denunciat dagli agenti della polizia di Stato a Caltanissetta.

Nei guai sono finiti un 24enne e un 27enne, entrambi gravati da precedenti giudiziaria, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il primo episodio si è verificato sabato mattina, il secondo ieri.

Sabato mattina una pattuglia degli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per via Redentore, ha intercettato un 24enne noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti giudiziari che circolava alla guida di un ciclomotore senza casco.

Il ragazzo, che è sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, irrogata dal questore di Caltanissetta, non ha mai conseguito la patente di guida. Gli agenti gli hanno intimato l’alt e il giovane, invece di fermarsi, per sfuggire al controllo ha accelerato l’andatura fuggendo in direzione di via Xiboli.

Gli agenti hanno iniziato un inseguimento che si è concluso in via Vespri Siciliani. Nel corso della fuga il giovane ha tentato invando di nascondere la targa del mezzo con la gamba e, procedendo ad alta velocità, ha posto in essere una serie di manovre pericolose per gli utenti della strada. Analoga situazione si è verificata ieri mattina, teatro dell’evento sempre via Redentore.

Questa vota a sfuggire all’alt della polizia è stato un 27enne privo di casco, anche lui noto ai poliziotti. Il giovane, a bordo di un motociclo, è fuggito in direzione di via Suterese, compiendo una serie di manovre azzardate e pericolose.

Nel corso dell’inseguimento il giovane ha perso il controllo del mezzo abbandonando per strada una busta contenente una consolle Xbox e due controller della consolle, di probabile provenienza furtiva che sono stati sequestrati. I giovani, oltre alla denuncia, hanno collezionato una serie di contravvenzioni al codice della strada per le numerose violazioni commesse.