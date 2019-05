Catania: truffa assicurazioni a Picanello

Si è conclusa a Picanello, popoloso quartiere di Catania, la vicenda che nei giorni scorsi ha visto coinvolto un automobilista trascinato in un maldestro tentativo di frutta all’assicurazione. Purtroppo per la vittima, questa è stata anche picchiata da un complice della famiglia che nell’occasinoe si è trasformata in una vera e propria associazione a delinquere.

Nel quartiere Picanello un giovane pregiudicato è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di una bicicletta elettrica.

Gli agenti del locale commissariato hanno arrestato i genitori del giovane e lo hanno denunciato. Grazie alle immagini del veicolo pubblicate, l’effettivo proprietario della bicicletta ha riconosciuto il mezzo rubato lo scorso 29 marzo.

Gli agenti hanno aggiunto un’ulteriore denuncia a carico del giovane che dovrà rispondere ora anche di ricettazione.