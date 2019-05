Acireale (Ct): il chitarrista siracusano Valerio Massaro vince l’international music competition Santi Cappellani

È il giovane chitarrista di Siracusa, Valerio Massaro, ad aggiudicarsi il primo premio assoluto con votazione 100/100 dell’international music competition dr Santi Cappellani ad Acireale.

La manifestazione si è svolta dal 13 al 19 maggio scorsi. Massaro ha eseguito brani dell’epoca rinascimentale e del repertorio romantico per chitarra: A Fancy del compositore inglese John Dowland; Elegie di Johan Kaspar Mertz;, Lode delle lacrime di Franz P. Schubert in una splendida trascrizione per chitarra di Mertz e il celebre Grand Solo op.14 di Fernando Sor.

Un repertorio ricco di sentimento e virtuosismi molto apprezzato dalla Commissione del Concorso e dal pubblico presente in sala. Questo pomeriggio alle 17.30 si terrà il gala di premiazione all’auditorium Cappellani in via Lazzaretto ad Acireale, nel catanese.