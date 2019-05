Tortorici (Me): il giuramento di sindaco e consiglieri

Si è concluso qualche minuto fa a Tortorici, nel messinese, il primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative dello scorso 26 aprile. Il neo sindaco, Emanuele Galati Sardo e i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno prestato il loro giuramento nell’aula consiliare Giovanni Paolo II.

Non ci sono state sorprese, rispetto a quanto preannunciato in campagna elettorale. Da consiglieri comunali hanno presentato le loro dimissioni Luisa Foraci, che sarà vicesindaco e Carmela Paterniti Martello che sarà assessore secondo la determina sindacale numero 28 del sei maggio scorso. Al posto di Foraci e Paterniti Martello, sono entrati dunque in consiglio comunale, Riccardo Mazzurco Masi, il più giovane della lista e Maria Grazia Tindara Basile che è stata anche nominata vice presidente del consiglio.

I nuovi consiglieri di maggioranza sono: Vincenzo Lupica Spagnolo, Maria Grazia Tindara Basile, Pina Di Marco, Lucia FOti Randazzese, Riccardo Mazzurco Masi; Alessio Tilenni Scaglione, Carmelo Trusso Cafarello e Andrea Vanadia Bartolo. I consiglieri di minoranza, invece, sono Sebastiano Conti Mica, Flavia Galbato Muscio, Flavia Elisabetta Marino Gammazza e Antonio Paterniti Mastrazzo.

Nella foto i consiglieri di maggioranza.

Nel corso del primo consiglio dell’amministrazione Galati Sardo, è stato anche eletto il presidente del consiglio: Vincenzo Lupica. Il neo presidente ha ringraziato gli elettori, le forze dell’ordine e le autorità religiose, in particolare augurando una buona guarigione a padre Simone Campana che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza qualche giorno fa. Dopo il giuramento il candidato a sindaco sconfitto, Antonio Paterniti Mastrazzo, ha voluto prendere la parola per un breve discorso illustrativo sul ruolo di minoranza in consiglio. “La nostra – ha detto – sarà un’opposizione costruttiva, ma rigorosa su legalità e trasparenza, disponibile per la risoluzione dei problemi di tutti i cittadini”. Pochissime parole invece per il sindaco che dopo il suo giuramento ha semplicemente augurato buon lavoro a tutti i componenti del consiglio e ai suoi assessori auspicando una collaborazione fra tutti.

Nel corso del civico consesso sono stati resi noti i nomi degli assessori, già nominati il 6 maggio e la nomina a vicesindaco di Luisa Foraci.

Individuati, infine, i componenti della commissione elettorale comunale composta da Pina Di Marco, Alessio Tilenni Scaglione e Sebastiano Conti Mica in qualità di membri effettivi; Andrea Vanadia Bartolo, Maria Grazia Basile e Flavia Marino come membri supplenti.