Capo d’Orlando (Me): incisori bulgari e italiani a Loc

Torna a Capo d’Orlando, nel messinese, l’associazione nazionale incisori contemporanei dopo l’esposizione dello scorso anno delle opere di 18 artisti italiani. Da domani sera confronto fra due nazioni tra le più interessanti nel campo della grafica d’arte contemporanea, Italia e Bulgaria.

In esposizione 50 opere nella mostra “Confronti: incisione contemporanea bulgara e italiana”, riuniscono una selezionata rappresentanza delle migliori personalità della grafica bulgara, cui si affiancano alcuni membri dell’associazione italiana e offrono una panoramica sulle più recenti conquiste estetiche e semantiche dell’incisione moderna.

Ai nomi di dodici maestri italiani dell’associazione, che raccontano le specificità delle loro ricerche, si affiancano come ospiti altrettanti artisti provenienti dalla Bulgaria. “Confronti” si propone come mometo importante per il pubblico per entrare in contatto con la vivacità espressiva di queste due realtà che si caratterizzano per risultati grafici di altissimo livello sia tecnico che di contenuto.

La forza immaginifica e comunicativa degli incisori bulgari è rivelazione di peculiari tradizioni e sensibilità visive e costruisce un dialogo di confronto e arricchimento reciproco con i lavori dei maestri italiani. L’ultimo fronte di questo progetto espositivo è, quindi, lo sviluppo di una nuova visone narrativa tra due nazioni, l’Italia e la Bulgaria che hanno alle spalle una grande tradizione relativa alla grafica d’arte, in cui il visitatore, coinvolto in prima persona, potrà esplorare e conoscere, confrontarsi con le opere degli artisti in mostra tra classicità e sperimentazione del linguaggio grafico.

La mostra si sposterà a Sofia, in Bulgaria, il prossimo anno garantendo così una ampia visibilità sia per lo Spazio Loc che per il Comune di Capo d’Orlando.

Artisti partecipanti per la Bulgaria: Dessislava Hristova, Dimitar Kulev, Dimo Kolibarov, Hristo Kardzhilov, Mania Vaptsarova, Petar Milev, Plamen Penov, Rumen Nechev, Todor Ovcharov, Valeri Chakalov, Veliko Marinchevski, Yohan Yotov.

Artisti partecipanti per l’Italia: Roger Benetti, Sandro Bracchitta, Malgorzata Chomicz , Paolo Ciampini, Lara Monica Costa, Giovanni Dettori, Elisabetta Diamanti, Bruno Gorlato, Cesco Magnolato, Silvana Martignoni, Giacomo Miracola, Giuseppe Vigolo

La mostra sarà inaugurata sabato 18 maggio 2019 alle ore 19 nello spazio Loc.