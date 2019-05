Vittoria (Rg): 15 giorni di sospensione per un bar

Per quindici giorni un bar di Vittoria (Ragusa), nei pressi del mercato ortofrutticolo, sarà chiuso su disposizione del questore di Ragusa.

I locali del bar, così come è stato accertato a seguito di ripetuti e mirati controlli, erano diventati punto di incontro per condannati e per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati contro il patrimonio in genere, reati inerenti agli stupefacenti ed altro.

Da ciò la necessità di porre un freno ad una situazione che costituiva un potenziale pericolo per il regolare mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, costituendo tale attività un punto catalizzante di pregiudicati e malfattori.