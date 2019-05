Paternò (Ct): finita la latitanza di Salvatore Faro

I carabinieri della stazione catanese di Paternò hanno posto fine alla latitanza del 35enne del luogo Salvatore Faro, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel settembre del 2018 dal tribunale di Catania.

L’uomo, condannato dai giudici etnei per spaccio di droga e furto aggravato, reati commessi il 14 marzo del 2010 a Catania e il 4 settembre 2016 a Paternò, dovendo scontare una pena a 3 anni, 4 mesi e 22 giorni di reclusione. L’uomo si era rifugiato nella casa della madre. La donna ha cercato di sviare i carabinieri e ha potuto sottrarre così per qualche tempo il figlio alla cattura. L’uomo si era posizionato nel locale sottotetto dell’immobile. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.