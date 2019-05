Favignana (Tp): il Gal Elimos incontra le Egadi

Il Gal Elimos organizza un ciclo di incontri d’animazione per condividere le strategie di sviluppo locale con il territorio. Un appuntamento che si inserisce nella programmazione comunitaria “Terre degli Elimi 2014-2020” e della misura 19.4.

Appuntamento a Favignana venerdì 17 maggio alle 17.00 a palazzo Florio con l’incontro dal tema “L’animazione per gli Enti locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo”.

I Gal rappresentano, infatti, un esempio di progettazione e di programmazione integrata e partecipata dello sviluppo territoriale, forti di un approccio bottom-up e di una prospettiva metodologica partecipativa propria del cosiddetto approccio Leader.

Quest’ultimo risponde a tre questioni metodologiche estremamente rilevanti quali lo sviluppo territoriale, nuova ruralità, capitale sociale fra gli operatori locali. Previsti inoltre gli interventi di Liborio Furco, presidente Gal Elimos; Giuseppe Pagoto, sindaco di Favignana e Rocco Lima, direttore Gal Elimos.