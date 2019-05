Comiso (Rg): verso la partita della legalità

Manca poco all’evento organizzato dal comune di Comiso, nel ragusano, in collaborazione con associazioni quali ITOP e AiC. Appuntamento a sabato 18 maggio allo stadio Peppe Borgese con la partita della legalità dove scenderanno in campo la nazionale attori e la nazionale magistrati.

La finalità della partita è quella di donare il ricavato in beneficenza. “Abbiamo deciso in giunta – spiega l’assessore Pepi – di individuare tra le tante associazioni presenti nel territorio, quelle che si occupano specificatamente di minori, di inclusione minorile, di attività rivolte a persone con disabilità. La nostra scelta non è stata casuale ma voluta perché è una sorta di filo conduttore che unisce anche l’importante tema che verrà trattato, sempre in occasione della partita, il 17 maggio al Naselli : il bullismo nella scuola e nello sport. I giovani, i ragazzi, i minori più in generale, appartengono a quella fascia sociale che va tutelata sempre, protetta, affiancata nel percorso di inserimento e inclusione.

Per questo motivo la nostra scelta è ricaduta su due associazioni onlus che hanno come principale scopo, quello della didattica socio educativa per minori con disabilità, quello dell’assistenza e della promozione sociale e formazione extra scolastica, e quello di attività didattiche interculturali ed inclusive. In particolare – ancora la Pepi- le associazioni sono : Calicantus e Noi con Voi insieme. Non resta dunque che rinnovare l’invito a partecipare alla partita e fare beneficenza acquistando i biglietti che saranno disponibili anche la mattina stessa di sabato, presso il campo sportivo. Vi aspettiamo e speriamo che sarete in tanti a raccogliere il messaggio che vogliamo lanciare nella nostra città”.