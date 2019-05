Catania: trovata droga a Librino

Agenti della polizia di Stato di Catania hanno rinvenuto della droga nel quartiere Librino. Nel corso della ricerca gli agenti, raggiunta la terrazza dell’edificio e, accendendo nel vano motore dell’ascensore, rinvenivano ben occultati in un incavo del pavimento chiuso con una mattonella 862 involucri e 2 buste in plastica contenenti quasi 2 kg di marijuana, 84 involucri contenenti cocaina per un totale di 24 grammi, nonché una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Nella zona di San Cristoforo, agenti delle volanti hanno trovato una busta in plastica contenente marijuana per un peso complessivo di circa 137 grammi, già confezionata in 57 involucri di carta stagnola.