Tortorici (Me): il compleanno “dimenticato”…

Facciamo uno strappo alla regola della nostra redazione per fare un augurio speciale ad una carissima amica. Auguri Alessandra, anche se con 24 ore di ritardo.

Chi scrive non ha mai dimenticato un suo compleanno sin dall’età di sei anni, ma ora la “vecchiaia” si fa sentire ed ecco che quando si affaccia la convinzione che giorno 10 è sabato e quindi c’è tempo per fare gli auguri, scopre con rammarico che sabato è giorno 11!

Alla festeggiata diciamo che non deve perdere il suo sorriso e di non essere così seria come nella foto, perché nessuno ha dimenticato il suo compleanno, ma solo di consultare il calendario.

Scusate voi lettori per questa breve interruzione, ma un’amicizia vera e sincera va celebrata, anche, per una volta, infrangendo le regole.