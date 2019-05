Tortorici (Me): la nuova giunta è al lavoro

La nuova giunta di Tortorici (Messina) è già al lavoro. IL neo sindaco Emanuele Galati Sardo ha nominato infatti gli assessori che formeranno la giunta da lui presieduta. Nessuna novità rispetto a quanto annunciato in campagna elettorale: i nomi sono rimasti invariati.

Mauro Agostino Ninone, 47 anni, titolare di un esercizio commerciale del centro nebroideo, due figli, gestirà le deleghe in materia di commercio e artigianato, turismo e marketing territoriale, polizia municipale e viabilità, sport e spettacolo, politiche giovanili e associazionismo.

A Luisa Foraci, 47 anni, avvocato, nominata anche vice sindaco, sono state attribuite le deleghe in materia di legalità, trasparenza e anti-corruzione, riforme dello statuto e dei regolamenti comunali, sanità, relazioni con la stampa;

Carmelina Paterniti Martello, 47 anni, madre di tre figli, avrà si occuperà di politiche sociali e pari opportunità, istruzione, famiglia, beni culturali, memoria e identità. Foraci e Paterniti Martello sono state elette anche in consiglio comunale, quindi presumibilmente si dimetteranno facendo posto ad altri due candidati che siederanno in consiglio.

Il quarto assessore, come già annunciato più volte in campagna elettorale, è Carmelo Paterniti Barbino, non in lista, 36 anni, in questi anni attivo nel movimento “Uniti per cambiare Tortorici”. A lui sono state attribuite le deleghe in materia di urbanistica ed edilizia privata, servizio idrico integrato e rete fognaria, politiche energetiche, innovazione tecnologica e informatizzazione, bilancio, patrimonio e autoparco.

Il sindaco Emanuele Galati Sardo per sé ha invece mantenuto: decoro urbano, verde pubblico e tutela del territorio, personale, ambiente e rifiuti, agricoltura e zootecnica, politiche intercomunali, politiche comunitarie, lavori pubblici, servizi cimiteriali, pubblica illuminazione e protezione civile.