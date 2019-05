Sant’Agata di Militello (Me): la primavera sui Nebrodi

Alla banca vivente del germoplasma vegetale dei Nebrodi calendario fitto di iniziative. Primo appuntamento per il 12 maggio in occasione della festa della mamma per la visita guidata alla banca del germoplasma e l’università degli studi di Palermo.

Previste anche visite guidate dedicate ai fagioli dei Nebrodi in occasione della giornata nazionale della biodiversità agroalimentare del 20 maggio. Presso la banca del germoplasma sono custodite 63 cultivar di fagiolo, reperite quasi esclusivamente nel territorio dei Nebrodi, di cui 57 varietà rampicanti e 6 fagioli nani. Sono previste attività pratico-dimostrative per gli studenti in collaborazione con Legambiente Nebrodi.

“Sarà l’occasione giusta – commenta il presidente del aprco dei Nebrodi, Luca Ferlito – per conoscere le attività della banca del germoplasma e portare all’attenzione del grande pubblico gtematiche interessanti con programmi diversificati destinati a famiglie, studenti ed appassionati della natura”.