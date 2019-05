Palermo: musica e legalità al velodromo con Unlocked

Musica e legalità, due anime sullo stesso palco. Per l’ottavo anno consecutivo torna a Palermo Unlocked Music Festival, l’evento internazionale che attraverso la musica punta a sensibilizzare i giovani a lottare contro la criminalità organizzata ma non solo. Sabato 8 e domenica 9 giugno, il Velodromo Paolo Borsellino, l’impianto sportivo in via Lanza di Scalea chiuso da sei anni che riaprirà proprio in quella occasione grazie all’impegno del Comune di Palermo, vedrà alternarsi per due sere dj e artisti di fama mondiale legati a doppia mandata da un unico grande scopo: far divertire nel segno della legalità. Tra questi anche Gigi D’Agostino.

La conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di Unlocked Music Festival – Musica & Legalità e della riapertura dell’impianto sportivo dedicato alla memoria del giudice ucciso da Cosa Nostra, il Velodromo Paolo Borsellino, è fissata per lunedì 6 maggio alle ore 15 in Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile (piazza Pretoria 1) a Palermo.

Saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore comunale al Coime e Decoro Urbano e vicesindaco Fabio Giambrone, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo, il capo area del settore tecnico del Coime Mario Scotto, la responsabile Unità di Strada del Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza dell’Asp Palermo Anna Maria Maggio, la testimone di giustizia e madrina Valeria Grasso, gli amministratori di Unlocked Vincenzo Grasso e Luca Norato e infine Salvatore Petrotta in arte Othelloman, artista siciliano presente all’ottava edizione del festival.