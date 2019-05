Capo d’Orlando (Me): Enrico Guarneri chiude la stagione teatrale

Sarà lo spettacolo “I grandi maestri” con Enrico Guarneri a chiudere a Capo d’Orlando, nel messinese, la rassegna Capo d’Orlando theater nel 2019.

La rappresentazione, per la regia di Turi Giordano, è un excursus liberamente ispirato a “Il canto del cigno” di Cechov, vuole presentare acune fra le scene più interessanti del teatro d’ogni tempo scritte da drammaturghi come Pirandello, Verga, De Filippo e Fava che permetteranno ai personaggi di raccontarsi utilizzando le parole di questi grandi maestri.

Anche per “I grandi maestri” è previsto il doppio turno per ogni spettacolo, alle 18,15 e 21,15. Per informazioni sulla disponibilità dei biglietti, ci si può rivolgere all’Ufficio Turismo a Palazzo Satellite al telefono 0941/915383.