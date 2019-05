Caltanissetta: sanziani da 13 mila euro per il titolare di due negozi

Agenti della polizia di Stato di Caltanissetta hanno sanzionato il titolare di due esercizi commerciali per 13 mila euro per la vendita automatizzata di bevande. Gli agenti hanno accertato che era possibile acquistare birra anche in orario non consentito dalla legge, da mezzanotte alle sei del mattino.

Gli agenti della polizia amministrativa, nel corso della settimana, nel capoluogo nissenno hanno eseguito mirati controlli presso diversi esercizi commerciali e distributori automatici h24 che somministrano bevande alcolie per verificare il rispetto delle regole di vendita di alcool a minori da parte dei titolari.

Nel corso del controllo, però, è emerso che il titolare di due esercizi per la vendita automatizzata di bevande è stato sanzionato perché gli agenti hanno accertato che era possibile acquistare birra dai distributori automatici anche in orari non consentito dalla legge, da mezzanotte alle sei del mattino. Gli agenti hanno sequestrato le due macchine distributrici elevando due sanzioni amministrative a carico del trasgressore. Analoghi controlli saranno ripetuti periodicamente anche nel territorio della provincia.