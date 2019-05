Tortorici (Me): la proclamazione degli eletti

Grande partecipazione a Tortorici in occasione della proclamazione del sindaco e degli eletti in consiglio comunale a seguito delle amministrative dello scorso 28 aprile. Un’aula consiliare gremita quasi quanto le più sentite manifestazioni del periodo invernale, ha accolto il nuovo sindaco e la sua squadra. Una squadra composta soprattutto da giovani che hanno voglia di spendersi per il proprio paese e hanno avuto il coraggio di candidarsi in un periodo storico in cui le casse del centro nebroideo sono in rosso già da tempo.

Il neo sindaco Emanuele Galati Sardo, 39 anni,visibilmente emozionato, ha dato un caloroso benvenuto a tutti, ringraziando non solo chi aveva votato lui e la sua squadra, ma tutto il paese di Tortorici di cui sarà a servizio per i prossimi cinque anni.

La cerimonia di proclamazione si è svolta il primo maggio e, anche se un giorno festivo e solitamente deputato a scampagnate fuori porta, sono state numerose le persone di Tortorici, fra cui molti giovani e famiglie, che hanno voluto salutare con un caloroso applauso il nuovo sindaco con i consiglieri eletti. Non potevano mancare le foto di rito di Galati Sardo con i suoi consiglieri (eletti e non) e anche con l’assessore designato esterno, con la moglie e i due figli, ma sono state davvero numerose le persone che hanno voluto fare una fotografia o un selfie con il nuovo primo cittadino che ora campeggiano sulle pagine dei social network corredate da parole di auguri e di appoggio per quanto questa nuova amministrazione si accinge a fare. Nei giorni scorsi il neo sindaco aveva dichiarato che fra i primissimi provvedimenti ce ne sarebbe stato uno sul decoro urbano da restituire al paese, soprattutto in alcune parti del centro storico. Si aspetta adesso il primo consiglio comunale e poi il gruppo si metterà al lavoro. Non resta altro che aspettare i primi provvedimenti.