San Vito Lo Capo (Tp): un fine settimana dedicato al kickboxing

Due giornate all’insegna del kickboxing, in una delle località turistiche più belle e suggestive della Sicilia.

Sabato 27 e domenica 28 aprile a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, si terranno rispettivamente il Galà serale a cura della sigla nordamericana WCA (www.worldcombatarena.com) in partnership con la WMKF e il torneo Coppa Italia, sempre sotto l’egida della World Martial Kombat Federation (www.martialkombat.org).

Il primo appuntamento è previsto a partire dalle 19:00 in piazza Matrice, dove si svolgeranno incontri di kickboxing a contatto pieno che saranno valevoli come qualificazioni al circuito AISUDAN della World Combat Arena; il main event sarà rappresentato dalla sfida per la Cintura Internazionale Martial Kombat, contesa dall’egiziano Mohamed Fozzy e dal gambiano Yahya Wali.

Il giorno successivo, domenica 28, saranno protagonisti i cosiddetti sport di tatami, non a contatto pieno, in occasione della disputa del Torneo Coppa Italia della World Martial Kombat Federation.

Soddisfazione e apprezzamento per l’organizzazione della nuova tappa del circuito AISUDAN in Italia vengono espressi da Eugenio Tomasino, responsabile nazionale della WCA, di recente insignito dal presidente Joe Corley della nomina quale membro della PKA (Professional Karate Association), storica sigla di arti marziali professionistiche e la più antica tra le grandi associazione internazionali del settore.

“Ancora una testimonianza – afferma Tomasino – della proficua partnership con WMKF”.