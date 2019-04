Cesena: premiato “L’Ettore” dell’istituto Majorana di Milazzo

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, il giornale “L’Ettore” dell’istituto Majorana di Milazzo, nel messinese, ha conseguito il premio “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”.Un appuntamento promosso dall’ordine nazionale dei giornalisti e la cui premiazione si è svolta al teatro Bonci di Cesena.

IL prestigioso riconoscimento è stato conferito, ancora una volta, al lavoro di una squadra coordinata dall’istituto mamertino e costituita da una rete di scuole, ben 35, che da 3 anni dà voce “agli studenti della provincia di Messina” configurandosi nel panorama dei giornali scolastici come un unicum innovativo, proiettato a raggiungere risultati sempre più apprezzati dai lettori e dalla critica del settore.

Sul palco del teatro di Cesena il presidente dell’ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna; Sandro Sabatini, caporedattore sport Mediaset, Paolo GIacomin, direttore di QN e IL resto del Carlino; Adele Ammendola del Tg2 Rai; il sindaco Paolo Lucchi.

In rappresentanza del Majorana una ristretta delegazione costituita da Franca Genovese e Orazio Russo. Soddisfatto il dirigente scolastico, Stello Vadalà che trova conferma alla sua intuizione di introdurre il giornalismo nelle scuole come espressione di competenza e responsabilità nell’educazione alla comunicazione. “L’impegno profuso e la ferma volontà di dare spazio agli alunni redattori sono gli assi portanti della finalità del progetto di sensibilizzazione, promozione e valorizzazione del senso critico nell’osservazione e interpretazione della realtà nonché per la trasmissione di messaggi e la costruzione di valori e identità da sempre insiti nel gruppo di lavoro de L’Ettore.