Torino: presentato il libro di Antoci e Anselmo

Continua il tour di presentazione di “La mafia dei pascoli”, libro di Giuseppe Antoci e Nuccio Anselmo che racconta la lotta dell’ex presidente del parco dei Nebrodi contro la cosiddetta mafia dei pascoli.

La presentazione si è svolta all’univeristà degli studi di Torino, in un’aula con tanti studenti e organizzata da Libera e dall’associazione Benvenuti in Italia. I proventi della vendita del libro sono stati devoluti dagli autori all’associazione Quarto Savona 15 della quale è presidente Tina Montinaro.

A Torino l’incontro è stato moderato da Vittorio Martone e hanno preso parte alla presentazione il prefetto Claudio Palomba, il questore Giuseppe Dematteis, Davide Mattiello già relatore in parlamento del nuovo codice antimafia e Maria Josè Fava, referente di Libera Piemonte. Presente anche il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo.

Il prefetto di Torino, nel parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex presidente del parco dei Nebrodi, Antoci, ha messo in luce quanto sia importante la sinergia fra le istituzioni e, citando una parte del libro, ha evidenziato come “il protocollo e la legge abbiano liberato tante persone che avevano paura”.

Antoci ha posto in maniera forte il valore della scelta chiedendo ai ragazzi di fare la propria parte “assumendosi la responsabilità per quello che oggi rappresentano nella società e per quello che, soprattutto, rappresenteranno domani”.

“La legalità va praticata e non predicata – dice Antoci – e il noi vince sempre”. Una mattinata bellissima piena di sentimento con tanti ragazzi che, commossi, sono rimasti in silenzio ad ascoltare sentendosi coinvolti in un percorso valoriale e di gioco di squadra.

Forti e significative le parole del Questore di Torino Giuseppe Dematteis appena insediatosi: “non ho avuto alcun dubbio a partecipare, come mia prima uscita pubblica, alla presentazione del libro di Giuseppe Antoci con il quale condivido la sua “impostazione di normalità nel fare il proprio dovere”. Antoci e Dematteis sono stati insieme destinatari, nel 2016, del Premio Legalità Campania.

Intanto il libro “La mafia dei Pascoli” si avvicina alla terza ristampa.