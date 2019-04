Milazzo (Me): minorenne con la droga nello scooter, arrestato

Un minorenne è stato scoperto dagli agenti della polizia a Milazzo, nel messinese, con la droga nello scooter. Il ragazzo scorrazzava alle 04.40 del mattino senza patente di guida a bordo di uno scooter privo di targa e sprovvisto di copertura assicurativa.

Gli agenti lo hanno fermato e controllato, scoprendo che il minorenne, 17 anni, con diversi precedenti, nascondeva nel vano sottosella del ciclomotore un coltello a serramanico e un contenitore contenente droga che sono stati immediatamente sequestrati.

La droga era già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato. Per il giovane spacciatore è stato disposto il trasferimento al centro di prima accoglienza al tribunale per i minorenni di Messina. Gli agenti hanno anche proceduto al fermo amministrativo e al sequestro del ciclomotore, nonché ad elevare sanzioni per circa 7 mila euro.