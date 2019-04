Caltanissetta: sequestrato 3.000 articoli contraffatti

Agenti della guardia di finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 3.000 articoli tra contraffatti e non sicuri. Scoperto anche un lavoratore in nero.

Tre esercenti di nazionalità straniera sono stati denunciat per aver posto in vendita prodotti industriali con segni mendaci e per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi. Inoltre, due di loro sono stati sanzionati ai fini amministrativi in quanto i prodotti sequestrati erano privi delle indicazioni previste dal codice del consumo.

Tra gli articoli correlati e sequestrati figurano accessori per l’informatica non conformi alle normative comunitarie e del codice del consumo, giocattoli sprovvisti delle indicazioni che attestano la sicurezza e la conformità del prodotto e che possono risultare dannosi per la salute dei bambini e, ancora, borse di noti marchi di moda e materiale sportivo contraffatto.

Una delle attività controllate, già incorsa in altri controlli irregolari, è stata anche segnalata all’ispettorato territoriale del lavoro.