Tortorici (Me): precari, 61 verso la stabilizzazione

Sono ben sessantuno i precari storici in forza al comune di Tortorici, nel messinese, che verranno stabilizzati. Il loro contratto di lavoro sarà trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato comunicato dalla stessa amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Carmelo Rizzo Nervo.

L’obiettivo è anche quello di valorizzare le professionalità che da tempo prestano la loro opera al comune in coerenza con i fabbisogni e le esigenze funzionali dell’Ente, trasformando i contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato. Una procedura, questa, che avviene in forza e per gli effetti del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 approvato il 15 febbraio scorso con una delibera di giunta con la copertura finanziaria del contributo regionale, consolidato al 2015; dell’eventuale utilizzo delle risorse per il lavoro flessibile e con la compatibilità finanziaria di bilancio 2018-2020. Il bilancio triennale dell’Ente è stato approvato dal Consiglio comunale qualche giorno fa con il parere favorevole dei revisori dei conti.

I 61 dipendenti comunali che verranno stabilizzati sono costituiti da 42 di categoria professionale A (23 con contratto di 23 ore settimanali e 19 con contratto di 24 ore settimanali); 5 dipendenti appartengono alla categoria professionale C e 14 alla categoria professionale B con contratto di 24 ore settimanali.

I dipendenti che ne avranno i requisiti e che attualmente prestano servizio a tempo determinato al comune di Tortorici, attualmente ente in dissesto, in alternativa alla procedura di stabilizzazione potranno fare richiesta al comune e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative entro il 30 giugno prossimo.

I dipendenti attraverso la domanda potranno chiedere di transitare in apposita speciale area transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais spa. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso sul sito web istituzionale del comune e la comunicazione si troverà anche sulla Gazzetta regionale nella sezione “speciale concorsi”.

( Nella foto da dx: Rosario La Seta, capogruppo consiliare; Dario Paterniti Martello, assiessore al bilancio; Antonino Tumminello, segretario comunale; Antonino Ferraloro, responsabile CED; il sindaco Carmelo Rizzo; vice sindaco Antonio Paterniti Mastrazzo e gli assessori Antonella Foto e Sebastiano Conti Mica)