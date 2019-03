Catania: vivere la città attraverso i libri in compagnia degli autori

Far vedere la città di Catania attraverso la lettura di libri ad essa dedicati e che tracciano itinerari intrisi di storie sia vere che inventate. È questo l’obiettivo del secondo giro di incontri di “Giri di parole club di lettura itinerante catanese” curato da CityMap Sicilia e dalla libreria Vicolo stretto.

Dopo il sold out del primo incontro e la presenza attiva e partecipativa del pubblico, incuriosito non solo dal libro e dall’autore, ma dall’intero format che prevede anche un aperitivo a tema e una passeggiata letteraria per la città.

Nuovo appuntamento per il 18 aprile con la presentazione del libro di Daniele Zito “Catania non guarda il mare”.

“Catania – scrive lo stesso Zito – è l’odore del mercato del pesce, le luci frastornanti della festa di Sant’Agata, lo sciabordio del mare, il rollio del ventre del vulcano e quello strano borbottio che sentiamo nello stomaco quando siamo troppo vicini a qualcosa che ci fa innamorare”. Daniele Zito ci lascia il resoconto di una città schiacciata da un lato dalla bellezza inquieta del mare, che già è Africa, e dall’altro dall’Etna.

L’appuntamento con Daniele Zito e gli altri membri del club è giovedì 18 aprile 2019 dalle 19.00 alle 20.30 presso Vuciata (via Gisira 8 – Catania) per l’aperitivo a tema durante il quale ci si potrà confrontare in maniera informale sul libro di cui verranno lette anche alcune pagine. Dalle 21.00 in poi, inizierà la passeggiata letteraria in giro per la città e in compagnia dell’autore che durerà circa un’ora.

Il club di lettura è a numero chiuso (25 posti). La quota d’iscrizione di 25 euro comprende:

1_ una copia del libro da ritirare, presso la Libreria Vicolo Stretto (Via Santa Filomena, 38,Ct);

2_ cocktail + aperitivo ispirato al giallo della Gecele presso Collage Boutique Bar (via spedalieri,22- Ct)

3_ incontro + passeggiata cittadina con l’autore (durata: circa un’ora)