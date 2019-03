Milazzo (Me): ritorna il violinista internazionale Andrea Casta

Dopo la tappa di gennaio, Andrea Casta, il violinista elettrico ed entertainer italiano più apprezzato a livello internazionale a grande richiesta domani, sabato 23 marzo, sarà nuovamente in scena allo Shore di Milazzo, locale di riferimento per la nightlife siciliana.

Uno straordinario inizio anno per l’artista bresciano che ha inaugurato il 2019 con grandi consensi di critica e di pubblico, e non solo nell’ambiente musicale.

Casta è infatti reduce dal conferimento del premio “Il Sognatore” istituito dalla testata giornalistica Lo Strillo, organizzato dal suo direttore responsabile, AnnaMaria Ghedina, affiancata dal suo vice, Antonio D’Addio e patrocinato dal Comune di Napoli.

L’ambito riconoscimento, giunto alla sua IV edizione, viene assegnato a sei personalità che, per il loro percorso di vita, hanno fatto sognare gli altri, o hanno realizzato i loro sogni. Il violinista è poi volato dalla capitale partenopea a Rovato (Bs) dove ha aperto con una sua performance sulle note di Warp 6, l’ultima traccia del suo progetto discografico e fantascientifico The Space Violin Project, il Gala di Premiazione della settima edizione dei Dance Music Awards, il premio dedicato alla musica dance e alla nightlife italiana, che aveva vinto lo scorso anno come Best Performer.

Con il suo archetto luminoso, i Ledwall e le proiezioni con le immagini illustrate tratte dai suoi videoclip che raccontano delle avventure nello spazio e nel futuro di Commander AJ, l’alias dell’Artista nel racconto immaginifico, Casta ha fatto sognare il pubblico e gli addetti ai lavori e regalato in anteprima un estratto dello show che porterà in tour nella prossima stagione estiva, presentazione che riproporrà anche a livello internazionale alla Miami Music Week. Dopo la performance siciliana l’artista, infatti, volerà il prossimo 27 marzo negli Stati Uniti insieme a tutti i protagonisti della scena Dance internazionale.