Tortorici (Me): salgono a due i candidati a sindaco

E’ stata ufficializzata anche la seconda candidatura a primo cittadino di Tortorici, centro nebroideo nel messinese. Si tratta di Emanuele Galati Sardo, appoggiato dal movimento “Uniti per cambiare Tortorici”.

Emanuele Galati al momento è il secondo candidato a primo cittadino dopo Antonio Paterniti Mastrazzo. Galati era già stato candidato a sindaco cinque anni fa quando per soli 81 voti non era riuscito a battere Carmelo Rizzo Nervo, oggi al suo secondo mandato. Intanto la campagna elettorale del movimento è partita sui social con diversi messaggi che in questi giorni si stanno susseguendo e lasciano intendere quali potrebbero essere alcuni dei punti del programma politico del gruppo.