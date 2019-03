Catania: maltrattava i nonni, ai domiciliari

Era finito nella spirale della droga e da tempo maltrattava i nonni paterni ultrasettantenni. Scenario della vicenda è il popoloso quartiere Librino di Catania.

Le indagini, coordinate da un pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno permesso di evidenziare come gli anziani nonni dell’indagato ad oggi abbiano dovuto patire una serie di atti vessatori che ne hanno condizionato la serenità di vita quotidiana.

Il giovane conviveva con i nonni e ha iniziato a tormentarli quotidianamente con richieste di denaro che sarebbe servito per acquistare la droga. Ogni giorno chiedeva somme tra i 20 e i 100 euro, generando nelle vittima un continuo stato di ansia e paura.

“Siete stupidi, siete cretini”. A questi insulti seguivano minacce di sfasciare gli arredi quando i poveretti non potevano esaudire le richieste del nipote. Una situazione che ha portato gli anziani a rivolgersi ai carabinieri. Per il giovane è scattato l’arresto domiciliare in una casa divers dall’abitazione dei nonni.