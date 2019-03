Vittoria (Rg): corriere con 75 Kg di droga arrestato

Un corriere della droga che trasportava più di 75 Kg di droga è stato arrestato a Vittoria, dal ragusano dagli agenti della squadra mobile.

L’uomo guidava a forte velocità e per questo è stato fermato da una volante. Gli agenti hanno sentito un forte odore di marijuana e controllando il baule lo hanno trovato pieno di droga.

Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 500 mila euro. Le manette sono scattate ai polsi di Omar Lillo, 35 anni per il trasporto di 71 Kg di marijuana e 5,5 Kg di hashish.

Il corriere della droga è stato sorpreso dagli agenti della sezione volanti impegnati in un servizio di controllo notturno sulla statale 514. Il conducente si è fermato al controllo fornendo i documenti. Gli agenti si sono insospettiti perché hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dal veicolo e hanno chiamato in ausilio i colleghi della squadra mobile.

Il conducente è stato ammanettato e condotto negli uffici della squadra mobile. La sua condotta spregiudicata non è passata inosservata, era impossibile non notare che il baule fosse pieno di droga. questo corriere, infatti, a differenza degli altri già arrestati nei mesi scorsi, non ha fatto nulla per nascondere la droga, ha effettuato il trasporto come fossero delle valigie.

Il corriere della droga è stato condotto in carcere dove resterà a disposizione della procura della repubblica di Ragusa.