Catania: scoperti sala scommesse e autolavaggio abusivi

Giro di vite degli agenti della polizia a Catania nel quartiere Librino. Qui sono stati denunciati titolari di una sala scommesse e di un autolavaggio abusivi.

Ancora servizi straordinari nei quartieri, come voluto dal comitato provinciale di ordine di sicurezza pubblica in prefettura.

Ieri tre equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, una pattuglia dei carabinieri, un equipaggio della finanza e due pattuglie della polizia municipale di Catania, appartenenti ai settori viabilità e annona, oltre a personale della polizia scientifica. Sono state controllate in totale 40 persone, 116 veicoli e sono state elevate 28 contravvenzioni al codice della strada di cui cinque per mancata copertura assicurativa e sei per mancato utilizzo del casco, due per inottemperanza all’alt, altri 8 per mancata revisione, uno per mancata esibizione di documenti, tre per mancato utilizzo di cintura di sicurezza e, infine, altre due per uso di cellulare alla guida.

Nel corso dell’operazione è stato denunciato il titolare di un autolavaggio abusivo nel quartiere Librino ed è stata elevata una multa per complessivi 9.132 euro. Il titolare è stato denunciato anche per furto aggravato di energia elettrica e scarico abusivo di acque reflue.

Denunciato e sanzionato anche il titolare di un bar che aveva creato una sala pubblica da gioco senza la licenza e omettendo l’esposizione della tabella dei giochi proibiti. Nel corso del servizio, con l’ausilio delle unità cinofile, sono state effettuate tre perquisizioni volte alla ricerca di droga ed armi nelle abitazioni di noti pregiudicati in località Vaccarizzo.