Scicli (Rg): le scuole in visita alla cavalcata di San Giuseppe

Per tutta la settimana la pro loco di Scicli ha organizzato visite alla cavalcata di San Giuseppe per tutte le scuole inferiori della città.

Fra il museo della cavalcata allestito in via Spadaro, in occasione della settimana della cavalcata e il salone della chiesa di San Giuseppe, i bambini avranno la possibilità di conoscere come nascono i preziosi manti che bardano i cavalli durante la rievocazione della fuga in Egitto da parte della Sacra famiglia.

Un modo per tastare con maano e partecipare ad un’attività decorativa e di precisione, ma anche per comprendere quanto duro lavoro e passione ci siano dietro questa tradizione della comunità sciclitana.

L’appuntamento promosso dalla Pro loco vuole essere occasione di nuovo slancio per una festa religiosa che rappresenta un unicum nel panorama mondiale e che la parrocchia di San Giuseppe, con grande dedizione, promuove anno per anno.

La pro loco è grata all’associazione Amici di Giorgione e all’Associazione “Balucu e Pagghiara” che hanno reso possibile l’iniziativa, nonché al Garante per i diritti dell’infanzia del Comune di Scicli che ha accolto e collaborato per la riuscita dell’attività. Siamo fermamente convinti che la strada da percorrere per rendere la città sempre più attraente al panorama turistico regionale e nazionale sia quella della collaborazione e della condivisione d’intenti.