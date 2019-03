Sant’Agata di Militello (Me): controllo delle acque, revoca parziale dell’ordinanza

Sono state effettuate a Sant’Agata di Militello le analisi delle acque. Dall’Asp ok per la revoca parziale dell’ordinanza. Diverse settimane fa, a conclusione degli interventi di bonifica e clorazione dei serbatori seguiti all’ordinanza di non potabilità emessa il 31 gennaio scorso, aveva provveduto tempestivamente a commissionare e far eseguire ad un laboratorio accreditato le proprie analisi in regime di autocontrollo.

“I risultati delle verifiche dell’Asp di cui si attende la trasmissione ufficiale al comune per l’adozione degli atti consequenziali – dichiara il vice sindaco Calogero Pedalà – consentono di revocare parzialmente l’ordinanza di non potabilità dell’acqua a suo tempo emessa.

Il via libera dalla controanalisi riguarda infatti i punti di prelievo di via Cosenz e scuola materna Capita, con il ripristino dunque della potabilità su tutto il centro urbano ad esclusione del solo serbatoio di Ireta che serve le contrade di Orecchiazzi e Roselli, per il quale sono in corso gli interventi di riparazione della condotta”.