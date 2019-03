Palermo: un ciclo di degustazioni nei saloni della GAM

Cena fra le opere d’arte. È questo che è in previsione alla galleria d’arte moderna di Palermo. Un ciclo esclusivo di cene con degustazioni. Primo appuntamento il 29 marzo con l’abbinamento di vini dei principi di Spadafora.

Sarà Francesco Spadafora, proprietario della cantina, a guidare gli ospiti durante la degustazione in un’esperienza unica in bilico tra l’esaltazione delle proprietà organolettiche dei suoi grandi vini e l’imponente connotazione artistica, donata all’esclusiva cornice che accoglie l’evento.

Il menu, creato dal guest chef Giulio Sorrentino, esalterà le proprietà dei vini selezionati grazie ad eleganti abbinamenti che incastoneranno le sensazioni e le percezioni gustative nella magnifica sede del museo, dal fascino unico.

Sarà un’occasione in cui arte, vino e cibo trovano il giusto equilibrio nell’esaltazione sin estetica di tutti i sensi coinvolti. La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 35 persone, solo su prenotazione. Alle 20.30, per introdurre i partecipanti ai temi e alle suggestioni che verranno poi declinati in chiave gastronomica durante la cena, verrà offerta una visita guidata dedicata alla scoperta dei capolavori di Francesco Lojacono e dei suoi epigoni, da Ettore De Maria Bergler ad Antonino Leto, da Michele Cortegiani a Michele Catti.

Queste cene esclusive sono organizzate nell’ambito della ricca programmazione della Caffetteria della GAM- gestita da Opera Laboratori Fiorentini- il cui progetto è parte integrante dell’offerta culturale del museo, che rappresenta appieno l’identità della città di Palermo da ogni punto di vista: artistico, sociale e gastronomico.

Per ogni informazione e per prenotazioni 334/6303023 caffetteriagam@operalaboratori.com

Visita sezione paesaggio museo ore 20.30 piano terra

Inizio cena ore 21.00, fine ore 23.00

Costo euro 80,00 a persona. Si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze al momento della prenotazione.