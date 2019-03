Mazara del Vallo (Tp): a Virgilio Antonio il podio dello slalom del Satiro

Virgilio Antonio e la sua Radical Sr4 si sono aggiudicati con grande merito un memorabile 3º Slalom del Satiro – Città di Mazara del Vallo nel trapanese. C’era grande attesa per la manifestazione automobilistica, promossa dal Promoter Kinisia ed un gruppo di piloti locali con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. La gara è stata articolata in tre salite, su un tracciato ricavato lungo la Strada Provinciale 50 Salemi – Mazara del Vallo di Km 2,5.

Il vincitore ha chiuso la sua prestazione con il tempo complessivo di 96,98 punti. Un podio targato Trapani Corse con una seconda piazza assoluta del mazarese Girolamo Ingardia su Ghipard Suzuki con 98,59 punti e Nicoló Incammisa al traguardo di Mazara del Vallo al terzo posto assoluto con 107,34 punti, con la sua Radical Sr4.

Quarta posizione assoluta per Di Matteo Antonino della Tm Racing sull’agile Gloria C8. Ottima quinta piazza pure per Cucchiara Angelo e la ArcoBaleno Yamaha, il quale ha preceduto, Caltagirone Danilo con la Trapani Corse e Gentile Massimo, settimo assoluto.

Chiudono la top-ten della classifica Pierluigi Bono, Stefano Sutera e Rosario Grimaldi.

Nel gruppo Racing Start ha vinto Marino Maurizio su Citroen Saxo. Nel Gruppo Speciale affermazione del mazarese Bonsignore Agostino su A112, per le attività di base, prima posizione per Giametta Giacomo su A112. Il gruppo N è stato appannaggio di Simonte Massimo su Peugeot 106R. Rosario Grimaldi su Fiat 500 Sporting si è imposto nel gruppo E1 Italia. Tra le auto storiche la vittoria di Giovanni Candela su Fiat 600 Abarth. Nelle classifiche speciali al Femminile ha spiccato Silvia Stabile su Renault Clio. Alle sue spalle Caterina Cammarata su Peugeot 106R. Al terzo posto Vanessa Muscarnera su Renault Clio. Soddisfatto Peppe Licata del Promoter Kinisia che ha ringraziato i piloti, gli sponsor che, a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, lo staff e l’amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Nel pomeriggio della premiazione, che si è svolta negli spazi della Concessionaria Essepiauto di Mazara del Vallo è intervenuto anche l’ Assessore allo Sport del Comune di Mazara del Vallo Luca Bono. Nel contesto della premiazione è stato ricordato l’archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, scomparso il 10 marzo scorso. Il suo nome era legato anche al ritrovamento del Satiro di Mazara. Si è anche ricordato l’ufficiale di gara Alberto Ventura, scomparso recentemente in un incidente stradale ad Alcamo.