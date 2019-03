Catania: troppi problemi di traffico in via Sant’Euplio

Il comitato Terranostra interviene sulle problematiche relative al traffico in via Sant’Euplio a Catania. Sotto la lente di ingrandimento parcheggio selvaggio, marciapiedi pericolosi, bivacchi e traffico caotico nelle ore di punta.

Questi sono solo alcuni dei problemi che abitanti e commercianti di via Sant’Euplio hanno sottoposto all’attenzione del comitato spontaneo Terranostra nel corso dell’ultimo sopralluogo.

A pochi passi dalla centralissima via Etnea e tra piazza Stesicoro e piazza Roma, le idee e le proposte per riqualificare la zona non mancano. Carmelo Sofia, componente del comitato Terranostra, ribadisce la necessità di attivare un progetto di completo e duraturo recupero.

“Iniziative che vanno discusse attraverso una conferenza dei servizi a cui far partecipare tutti i soggetti interessati tra cui anche l’assessore alla mobilità per gettare le basi necessarie a rendere più vivibile, sicura e decorosa via Sant’Euplio. Un piano di rilancio dui cui deve farsi promotore il sindaco Salvo Pogliese sempre attento a questo genere di problematiche.

Un piano di rilancio che tenda conto della vivibilità del territorio, e della sua forte vocazione commerciale, ma al tempo stesso non trascuri le esigenze degli abitanti della zona che lamentano passaggi pedonali pieni di buche ed avvallamenti. A tutto questo va aggiunto un piano di riqualificazione della Galleria di Sant’Euplio che attualmente offre riparo a molti senza tetto.

Persone che hanno il diritto di condurre una vita più dignitosa di quella attuale. Ecco perchè il componente del comitato “Terranostra”-Carmelo Sofia- propone di coinvolgere le associazioni di volontariato per aiutare queste persone che non possono continuare a sopravvivere in queste condizioni.

Allo stesso tempo diventa fondamentale cominciare un progetto di recupero strutturale dell’intera area al chiuso affidando la galleria ad artisti catanesi per farne la location di mostre permanenti e proteggendola dagli attacchi vandalici con un sistema di videosorveglianza”.