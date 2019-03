Catania: pregiudicato in manette per spaccio di crack

Spacciava crack. Per questo gli agenti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato Rosario Caudullo, pregiudicato. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sabato scorso agenti della squadra mobile, impegnati in servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di droga, hanno arrestato il pregiudicato trovato in possesso di crack.

L’uomo, con svariati precedenti in materia di sostanze stupefacenti, è stato notato, con atteggiamento sospetto, nelle vicinanze di un noto liceo del centro storico, come se fosse in attesa di qualcuno. Gli agenti hanno di fermare il soggetto e di approfondire il controllo.

L’attività degli agenti si è conclusa con esito positivo in quanto l’uomo è stato trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi, pronte ad essere immesse sul mercato. Per lui si sono aperti i canceli del carcere di Catania piazza Lanza.