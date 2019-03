Milazzo (Me): 500 Kg di cibo avariato sequestrato

Stava per finire sulle tavole di una nave danese ancorata al porto di Milazzo, nel messinese, per il fabbisogno del personale imbarcato. Più di mezzo chilo di carne e pesce surgelati, tutti prodotti avariati, sono stati sequestrati dagli agenti della polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, centro tirrenico in provincia di Messina.

Il controllo sul mezzo di una società di distribuzione all’ingrosso, scatta alla buonora al porto mamertino. Gli alimenti presentano una colorazione alterata dovuta alla temperatura utilizzata per il trasporto, pari al doppio di quella prevista per la tipologia di prodotto.

Conducente e titolare della ditta sono stati denunciati per detenzione di alimenti pericolosi per la salute pubblica. Inoltre, è stata elevata una multa di oltre mille euro. Nell stessa giornata, controlli a tappeto nella zona portuale su mezzi pesanti.