Catania: ai Benedettini il piccolo club di lettura

Terzo appuntamento a Catania al monastero dei Benedettini con “il piccolo club di lettura a cura di Officine culturali. I partecipanti al club e i nuovi iscritti avranno due libri fra cui scegliere per due fantastiche avventure da scoprire.

Si tratta dei libri: “La città dell’elefante” e “La città sotterranea”.

“Costruiamo città” è il tema di quest’anno alla base del club: tutti i libri hanno come argomento centrale le città con i propri abitanti e le mille e innumerevoli avventure da raccontare. Anche al termine del terzo incontro sarà chiesto ai giovani lettori di reinterpretare l’avventura, nella speranza di raccogliere quante più indicazioni possibili da parte dei nostri esploratori per realizzare un unico racconto sulla città immaginaria del “Piccolo club di lettura”.

Il tema scelto non è casuale perché quest’anno l’associazione Officine Culturali celebra il centenario della nascita di Giancarlo De Carlo, architetto che ha restaurato il Monastero dei Benedettini e che si è distinto nella sua carriera soprattutto per le sue qualità da urbanista attento alle relazioni tra i luoghi e le persone.

L’appuntamento è, quindi, fissato per mercoledì 20 marzo alle ore 17:00 per dare il via a questa nuova scintillante ed esuberante avventura.

Il libro scelto si può acquistare direttamente in libreria al Monastero con il 15% di sconto. L’iscrizione al club dà diritto alla tessera del Piccolo Club del Lettore che permetterà di ottenere tanti piccoli grandi vantaggi ad Officine Culturali. Per comunicare la partecipazione basta chiamare allo 0957102767 | 3349242464, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00. Gli appuntamenti successivi sono previsti per mercoledì 17 aprile e 22 maggio 2019, sempre alle 17:00, sempre presso la nostra libreria!