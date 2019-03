Comiso (Rg): verso la IV capitale iblea della cultura

Sono dodici i premiati della IV edizione di “Capitale iblea della cultura” hche si svolgerà a Comiso venerdì prossimo 15 marzo all’audtorium Carlo Pace. La manifestazione è organizzata dal quotidiano on line ecodegliiblei.

Per il 2018 ad essere premiato è il polo museale ibleo di Camarina. Una struttura che presenta articolazioni che vanno dal museo archeologico di Ragusa a cava d’Ispica e, soprattutto, al museo e all’area archeologica di Camarina.

Il polo si è dedicato non solo alla conservazione e tutela di capolavori assoluti, ma anche a mille iniziative in campo culturale, specialmente da quando nel 1980 è nato il museo regionale camarinense.

La cerimonia di premiazione sarà dedicata a Khaled al-Asaad, archeologo siriano nato e trucidato dall’Isis a Plamira, la città della regina Zenobia dichiarata patrimonio dell’Unesco proprio grazie al pluridecennale lavoro di Khaled.

Fra i premiati del 2018: Tiziana Bellassai (attrice), Carmela Canzonieri (architetto del paesaggio), Giovanni Digiacomo (giovane promessa del jazz), Francesca Guccione (virtuosa violinista), Gianni Insacco (scrupoloso paleontologo), Walter Manfrè (infaticabile uomo di teatro), Luca Melilli (creativo wedding planner), Maria Monisteri (assessore alla Cultura del comune di Modica), Turi Occhipinti e Gaetano Scollo (per avere saputo trasformare i malefici dell’amianto in opere filmiche di grande impatto emotivo e didattico ). Un riconoscimento speciale a Biagio Pelligra per la lunga carriera ne cinema, nel teatro e nella televisione.

Biagio Barone e Gianni Battaglia, con le loro letture, illustreranno la figura di Khaled al- Asaad e i fasti di Camarina, con la IV e con la V Ode di Pindaro, nella traduzione dal greco antico del preside Vincenzo Giannone. La giornalista Alessia Giaquinta e la miss Erika Firrincieli arricchiranno, con la loro presentazione, la cerimonia di premiazione.

Toccherà a Toni Campo, fotografo di fama internazionale e collaboratore di riviste di moda come “ Vogue “, immortalare con i suoi scatti i momenti salienti della manifestazione.

La serata si sarebbe dovuta concludere con l’intervento dell’ assessore regionale ai BB. CC. dott. Sebastiano Tusa: il tragico incidente aereo di Addis Abeba ha portato via un importante archeologo e uno degli assessori competenti alla guida della Regione Sicilia.