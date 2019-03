Ragusa: lotta al traffico di droga, arrestati 2 corrieri albanesi

Due albanesi corrieri della droga sono stati arrestati a Ragusa dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato. Le manette sono scattate ai polsi di due giovani, uno di 28 e l’altro di 20 anni, tutti e due domiciliati a Ragusa.

I due viaggiavano su un’automobile con targa albanese in direzione Ragusa. Lungo il tragitto il conducente e il passeggero sembravano controllare continuamente la strada come per verificare la presenza della polizia. Gli operatori hanno proceduto al controllo. I due hanno asserito di andare a Ragusa dove dimostravano ma di non avere il permesso di soggiorno perché turisti.

Effettuati i dovuti controlli si è deciso di accompagnare gli albanesi presso gli uffici della squadra mobile per un controllo all’ufficio immigrazione. L’atteggiamento dei due ha destato ancora sospetto ed è stato effettuato un controllo più approfondito al veicolo.

La macchina non risultava rabata e i documenti degli albanesi erano regolari, ma alcune parti del motore sembravano da poco smontate. Un elemento che ha fatto incuriosire gli agenti di polizia che hanno smontato qualche pezzo. Così, da un approfondito controllo è stata trovata la droga nascosta in un vano ricavato nel filtro dell’aria.

La droga, oltre 1,1 Kg, è stata consegnata alla polizia scientifica per le analisi con narcotest ed è risultata essere cocaina. I due sono stati rinchiusi nel carcere ibleo.

Sono in corso ulteriori controlli della polizia per comprendere da chi è stata acquistata la droga. Con questo sequestro sono state sottratte alla criminalità risorse economiche per quasi 100 mila euro. E’ uno dei più ingenti sequestri tra quelli effettuati a Ragusa ed è stato effettuato a poca distanza dall’arresto della donna, sempre albanese, che viaggiava in autobus con quasi un chilogrammo di cocaina.