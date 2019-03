Tortorici (Me): il premio Maria Ioppolo consegnato alla professoressa Di Paola

“Per il contributo offerto con il proprio operato personale e professionale alla crescita culturale, collettiva e civile della società oricense e per l’esempio di fattiva emancipazione offerto alle donne di Tortorici e del suo hinterland”. Questa la motivazione del primo premio “Professoressa Maria Ioppolo” assegnato nell’aula consiliare Giovanni Paolo II di Tortorici alla professoressa Lucietta Di Paola.

Il premio è stato indetto dall’Itet Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sezione staccata di Tortorici e dal centro di storia patria dei Nebrodi Sebastiano Franchina. La premiazione si è svolta a margine della manifestazione “Genio al femminile –l’apporto delle donne all’evoluzione della società”.

L’obiettivo del premio assegnato a Lucietta Di Paola, già docente associato di storia romana all’università degli studi di Messina dove ha insegnato storia romana e società e istituzioni nel mondo romano, nonché prolifica scrittrice e apprezzata esponente dell cultura di Tortorici, è quello di ricordare l’impegno e la dedizione per la musica e la cultura di Maria Ioppolo, una eccelsa figlia di Tortorici, ancora presente nel cuore di molti.

Un premio assegnato ad una donna, figlia di Tortorici che tanto ha avuto e ha a cuore il centro nebroideo e il cui nome porta in alto con la sua attività di accademica e donna di cultura. Un premio dedicato ad una donna che ha fatto della cultura e della musica la sua vita. E’ nota a tutti la passione che Maria Ioppolo aveva per le tradizioni popolari, il folklore, la musica in generale. Durante la sua vita ha formato decine di giovani sui banchi di scuola e fra le mura della sua casa accanto al pianoforte che tanto amava. Dai suoi insegnamenti sono nati pianisti oggi di fama mondiale.

“Questo premio – dice la professoressa Lucietta Di Paola – giunge inaspettato, ma ne sono davvero tanto felice”.