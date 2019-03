Messina: in scena “Stavolta e mai più”

Nuovo appuntamento al teatro dei 3 mestieri con lo spettacolo “Stavolta e mai più” mercoledì 13 marzo alle 21.00. sul palco Elio D’Alessandro con il suo monologo tratto da un omonimo racconto di Emanuee Gaetano Forte, con la regia di Simone Schinocca ed Edoardo Palma.

Il monologo si svolge in estate, un sabato sera alla pineta. Michele ha vent’anni e un’estrazione proletaria. Quella sera, per permettersi i cocktail, le scarpe, gli scooter, le camicie e tutto ciò che invidia ai suoi coetanei di diversa estrazione sociale, decide di fare qualcosa che gli cambierà la vita.

Due universi che si scontrano: da un lato il mondo delle coupè basse, delle ragazzine sui tacchi e degli aperitivi sulla spiaggia al tramonto: un mondo da spot pubblicitario, da ammirare in lontananza, che fa esplodere i bisogni.

Dall’altro il mondo reale, quello in cui la benzina costa più di 1,70 euro al litro, dove un pacchetto di sigarette costa 4,50 euro, dove una camicia di lino Harmont & Blaine costa 150. Euro.

Elio d’Alessandro racconta proprio questo, calando lo spettatore, oltre che in una storia, in un contesto nel quale i messaggi ossessivi cambiano le prospettive e le proporzioni della realtà. Uno spettacolo pop, in tutti i sensi, che delinea il contrasto tra la vita vera e quella solo immaginata.