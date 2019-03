Comiso (Rg): morte Sebastiano Tusa, lutto cittadino

Il sindaco di Comiso (Rg), Maria Rita Schembari, ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa che insieme ad altre 156 persone ha perso la vita nel disastro aereo di ieri.

“Torno ad esternare tutto il mio dolore per una grande perdita come quella di Sebastiano Tusa – dichiara il Sindaco – che è la perdita di tutta la Sicilia e di tutto il mondo della cultura e dell’archeologia nazionale ed internazionale. Sono accanto anche alle altre 156 vittime della tragedia di ieri che ha visto stroncare la vita di persone che si stavano dirigendo in Kenia per nobilissimi motivi. A nome della città di Comiso che ha dato i natali a personaggi come l’archeologo Biagio Pace e l’archeologo Raffaele Umberto Inglieri, ho sentito forte il dovere di proclamare il lutto cittadino”.

Oggi le bandiere del municipio di Comiso resteranno a mezz’asta per onorare la tragica scomparsa di Sebastiano Tusa e di tutte le altre vittime.