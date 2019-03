Ragusa: disponibili i locali per l’alberghiero di Chiaramonte

Problemi economici all’istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione Grimaldi, sede staccata di Chiaramonte Gulfi. Il sindaco di Ragusa ha manifestato la disponibilità per consentire agli allievi dell’alberghiero la continuità didattica”.

“Reputo importante dare la disponibilità in questo frangente – ha dichiarato il sindaco – che, a mio avviso, è una autentica emergenza, perché è fondamentale per gli allievi dell’istituto non interrompere l’attività didattica. Trattandosi inoltre di studenti che provengono per la maggior parte dal nostro comprensorio, i disagi sarebbero ridotti al minimo se non addirittura forse inesistenti. La soluzione da me prospettata include anche l’utilizzo del centro cottura che, per la specificità dell’istituto, sarebbe importante e consentirebbe agli studenti una formazione ulteriormente potenziata.

Manifesto dunque – ha concluso Maria Rita Schembari – la piena disponibilità dei locali in questione al fine di mantenere nel nostro territorio la più varia e ricca offerta formativa possibile a vantaggio dei nostri giovani”.