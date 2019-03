Ortigia (Sr): al via le iscrizioni all’Ortigia film festival

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione all’undicesima edizione di Ortigia film festival che si terrà dal 13 al 20 luglio prossimi nel centro del siracusano.

Il bando del festival internazionale del cinema e della città di Siracusa, è consultabile sul sito www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del festival o tramite la piattaforma Filmfreeway.

Tre le sezioni del festival: lungometraggi opere prime e seconde italiane, documentari e cortometraggi. Ci sono anche due sezioni non competitive: cinema women e cinema e danza. Cinema woman è dedicata a registe giovani del panorama internazionale e il cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà Cinema e danza.

L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni,40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14 rappresentanti della stampa, 2 anteprime europee,7anteprime nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, confermando l’impegno del festival nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione anche alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi sperimentali.

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: miglior film, miglior interprete, migliore sceneggiatura, laser film color correction.

Il lungometraggio che si classificherà primo nella categoria miglior film, riceverà il premio Laser film che include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10 mila euro per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film.

Per la sezione “concorso internazionale cortometraggi due i premi: miglior cortometraggio e Rai cinema channel. Questo secondo premio sarà assegnato al corto più web tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio miglior film e miglior corto anche miglior documentario che si trasforma in sezione competitiva. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2019.