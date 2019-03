Adrano (Ct): pregiudicato in manette per spaccio di droga

Detenzione di droga ai fini dello spaccio. È questo il reato di cui dovrà rispondere il pregiudicato Carmelo Ivan Cristiano Francardo, 34 anni, arrestato dagli agenti della polizia di Stato ad Adrano, nel catanese.

È successo intorno alle 18.25 quando agenti del commissariato di Adrano, nel corso di un posto di controllo nei pressi dello svincolo della statale 284, hanno intimato l’alt al conducente di un’auto che non ha ottemperato all’ordine proseguendo a forte velocità la marcia in direzione “vigne” di Adrano. Uno degli agenti ha recuperato un involucro contenente la droga che era stato lanciato dall’auto, mentre l’altro agente ha proseguito la sua corsa bloccando poco dopo l’auto in fuga.

Nella busta c’erano 50 grammi di cocaina che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 5 mila euro. Per questi motivi Francardo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lnza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.