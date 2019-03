Vittoria (Rg): padre e figlio coltivavano marijuana, arrestati

Padre e figlio di Vittoria, centro in provincia di Ragusa, sono finiti in manette per coltivazione di marijuana e detenzione di armi da sparo modificate.

Gli agenti della squadra mobile, del commissariato di Vittoria in collaborazione con le unità cinofile, hanno scoperto una serra di marijuana coltivata in famiglia. A seguito della perquisizione gli agenti hanno trovato anche due carabine di alta precisione modificate in armi comnuni da sparo.

Gli agenti della polizia hanno effettuato un vero e proprio blitz che non ha permesso a padre e figlio di fuggie. Nel corso della perquisizione sono state trovate e sequestrate decine di piante di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e la pesatura e ancora marijuana già essiccata pronta per la vendita. Inoltre, sono stati trovati semi pronti per essere impiantati.

Determinante è stato il fiuto del cane poliziotto Soan. È stato lui ad indirizzare gli agenti ad effettuare una perquisizione nel terreno vicino all’abitazione principale.

I due detenevano anche due armi modificate per aumentarne la potenzialità, segno di una rilevante pericolosità dei due soggetti. Droga e armi sono state sequestrate.